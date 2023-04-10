قمة الأهلي وبيراميدز وبرشلونة يواجه جيرونا.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الاثنين، الموافق 10-4-2023، عدد من من المباريات الهامة في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها كأس مصر والدوري المصري وكذلك الإسباني والسعودي والألماني.

ويواجه الأهلي فريق بيراميدز مساء اليوم في لقاء قوي بنهائي بطولة كأس مصر عن نسخة العام الماضي 2021-2022.

وفي الدوري المصري، تلعب اليوم مباراة وحيدة تجمع بين الاتحاد السكندري ونظيره فاركو ضمن لقاءات الجولة الـ24 من المسابقة المحلية.

وفي الدوري الإسباني، يواجه برشلونة فريق جيرونا في ظل سعي برشلونة لاتساع فارق النقاط إلى 15 نقطة مع ريال مدريد، بعد هزيمة الأخير أمام فياريال مساء السبت الماضي بنتيجة 3-2.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة .

نهائي كأس مصر

الأهلي أمام بيراميدز وتنطلق المباراة في تمام 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة اون تايم سبورتس 1.

الدوري المصري

فاركو أمام الاتحاد السكندري وتنطلق المباراة في تمام 09:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة اون تايم سبورتس2.

الدوري السعودي

الطائي أمام الهلال وتنطلق المباراة في تمام 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناة SSC 1.

الرائد ضد الفتح وتنطلق المباراة في تمام 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناةSSC Sport Extra 1

العدالة أمام ضمك وتنطلق المباراة في تمام 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، عبر قناةSSC Sport Extra 2

الدوري الإسباني

برشلونة أمام جيرونا وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD.

البطولة العربية

الهلال السوداني أمام المنامة وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة الكأس 3 HD.