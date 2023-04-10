شكرا لقرائتكم خبر عن شابات منتخب مصر لكرة اليد يهزمن سيدات الكونغو 27/25 بصالة سيتي كلوب كفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شابات منتخب مصر لكرة اليد، فوزا مثيرا على منتخب الكونغو الأول للسيدات بفارق نقطتين، حيث فاز منتخب شابات الفراعنة بنتيجة 27/25 في المباراة التي أقيمت علي الصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب فرع كفر الشيخ علي هامش المعسكر التدريبي الذي يستضيفه نادي سيتي كلوب كفر الشيخ لمنتخبات مصر والكَونغو وغينيا كوناكري.

ويستضيف نادي سيتي كلوب كفر الشيخ معسكر كرة اليد لمنتخبات مصر والكونغو وغينيا كوناكري للسيدات، في الفترة من 6 حتى 10 أبريل الجاري على ملاعب الصالة المغطاة بالنادي.

يتضمن المعسكر مباريات بين المنتخبات الثلاثة "مصر والكونغو وغينيا كوناكري للسيدات"، لأعمار 2004 وفريق الشابات والمنتخب الوطني الأول.

ويستضيف سيتي كلوب كفر الشيخ المعسكر المغلق لهذه المنتخبات ، نظرا لوجود فندق يستوعب المنتخبات الثلاثة بمختلف الأعمار والأجهزة الفنية، وصالة مغطاة تستضيف المباريات وملاعب فرعية للتدريبات.

ويأتي هذا المعسكر بعد نجاح معسكر المنتخب الأنجولي لسيدات كرة اليد في مارس الماضي، والذي أقيم على ملاعب سيتي كلوب شبين الكوم، وحقق نجاحًا كبيرا ولاقى قبولًا وإشادة من أعضاء الاتحادين الأنجولي والأفريقي.

من جانبه ، أكد الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة الأندية والمنشآت الرياضية، أن ثقة الاتحادات الأفريقية في سيتي كلوب يعد دليلًا على نجاح سيتي كلوب في تطوير البنية التحتية الرياضية في مختلف مدن ومحافظات مصر.

وأقيمت علي ملاعب ونادى سيتي كلوب كفر الشيخ والصالة المغطاة الدورة الدولية الودية لمنتخبات السيدات لكرة اليد ،

بحضور الدكتور مصطفي عزام رئيس مجلس الادارة للمباراة الافتتاحية والذي حرص علي تفقد المنشآت والمرافق الخدمية للأعضاء والاجتماع مع العاملين بالنادى.