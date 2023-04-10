شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك اليوم فى نصف نهائى دورى السوبر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم الاثنين، فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، مع نظيره الزمالك، في إطار مباريات الجولة الثالثة، من مباريات الدور نصف النهائي، من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، كما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة، فى المباريات التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دورى السلة

تقام مبارا الأهلى مع الزمالك في الحادية عشر من مساء اليوم، بينما تقام مباراة الاتحاد السكندرى مع سموحة في التاسعة مساءا، حيث تقام المباريات بنظام best of 5.

ماذا فعل الأهلي والزمالك فى أول جولتين

وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 71/62 وفوز الاتحاد السكندري على سموحة 97/54، والمباراة الثانية فوز الأهلى 79/48، وفوز الاتحاد 108/ 79.

وحال فوز الأهلى والاتحاد السكندرى، فى مباراة اليوم يصعد للدور النهائى مباشرة دون الحاجة للمباريات المتبقية.