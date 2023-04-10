شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم رمضان صبحى "العفيجى" بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه الأنظار صوب استاد القاهرة الدولي، في التاسعة والربع مساء اليوم الأثنين لمتابعة المباراة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022.

الأهلي تخطى عقبة سموحة بالفوز 3-1، بينما أطاح بيراميدز بالزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح، خلال مباراتي الدور نصف النهائي في يناير الماضي.

ويطمح الأهلي لاعتلاء منصة التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بينما يبحث بيراميدز عن اقتنص أول لقب منذ تأسيسه على الإطلاق.

ويعد رمضان صبحي، صانع ألعاب بيراميدز، أحد أهم العناصر الهجومية البارزة لدى الفريق السماوي، والذي يعول عليه زملاؤه ليكون عنصراً حاسماً فى نتيجة اللقاء.

وشارك رمضان صبحي مع بيراميدز فى 94 مباراة سجل خلالها 28 هدفاً وصنع 19 هدف أخر، وتبلغ القيمة التسويقية لرمضان حوالي 3 مليون يورو.

بينما شارك رمضان مع الاهلى في 110 مباراة سابقة، وذلك قبل انضمامه إلى بيراميدز في صيف 2020، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 21 هدفاً آخر.

وأمام النادي الأهلي حقق رمضان صبحي انتصار وحيد واكتفى بتسجيل هدف واحد من ركلة جزاء، حيث واجه العفيجي فريقه السابق خلال لعبه بين صفوف بيراميدز في 6 مباريات، حقق فوز وحيد وتعادل في مباراتين وخسر 3 مرات وجاءت مواجهاته مع الأهلي كالتالي: ـ الدور الأول بالموسم الجاري: الهزيمة من الأهلي بنتيجة 3/0 ـ الدور الثاني بالموسم الماضي: التعادل 2/2 ـ الدور الأول بالموسم الماضي: التعادل سلبياً 0/0 -مباراة دور الثمانية بكأس مصر: خسر 2/1 - الدور الثانى الموسم الماضى : الفوز 2-0

- الدور الاول لدوري هذا الموسم: خسر 3/0