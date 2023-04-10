شكرا لقرائتكم خبر عن فتح أبواب استاد القاهرة الخامسة مساءً للجماهير فى مباراة الأهلى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتح أبواب استاد القاهرة في الخامسة مساء اليوم الإثنين لإستضافة الجماهير في مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأهلي و بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم.

حدد الأمن مسبقًا تواجد 20 ألف مشجع في مباراة اليوم بواقع 10 آلاف مشجع للأهلي و مثلهم لبيراميدز.

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على بيراميدز واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري ومن قبلها الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في النسخة الأخيرة، بعد الخسارة من الزمالك في نهائي النسخة الماضية.

ويرغب الأهلي في تحقيق لقب الكأس رقم 38 في مسيرته منذ تأسيس المسابقة ليكون تكليلا للموسم الرائع الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذي شهد تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك واحتلال صدارة الدوري المصري والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بخلاف الصعود لنهائي الكأس وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خشية من خطورة فريق بيراميدز والذي يملك لاعبين جيدين في مختلف المراكز، ولديه طموح كبيرة في التتويج باللقب، وطالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة نهائي الكأس وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة.

وحرص كولر ومعاونيه على مشاهدة عدد من المباريات لفريق بيراميدز الأخيرة سواء في الدوري أو كأس مصر من أجل الوقوف على أسلوب لعبهم في بناء الهجمة واختراق خطوط المنافسين والاستحواذ على الكرة وخطة اللعب التي يعتمد عليها البرتغالي جيامي باتشيكو، وكذلك معرفة أبرز الأوراق الرابحة في صفوفهم خاصة الرباعي عبد الله السعيد ورمضان صبحي وإبراهيم عادل ومصطفى فتحي الذين يمثلون مصدر قوة وخطورة الفريق السماوي، وأيضا معرفة الطريقة التي يعتمد عليه الفريق السماوي في وضعية الدفاع.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز في نهائي الكأس منقوصا من الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود متولي في ظل عدم الجاهزية الفنية مع عودتهم من الإصابة، فيما يستمر غياب كلا من برونو سافيو وأيمن أشرف لأسباب فنية، بينما بات باقي اللاعبين جاهزين لهذه المباراة ولا يعانون من أية إصابات.

على جانب آخر، يدخل فريق بيراميدز مباراة نهائي الكأس بهدف الفوز والتتويج باللقب الأول في مسيرته منذ تأسيس النادي، لاسيما بعدما سبق وتأهل إلى نهائي الكأس ولكنه خسر أمام الزمالك، ويرغب في أن تكون هذه النسخة هي بداية تحقيق الألقاب الخاصة بالنادي الذي تتوفر له كل الإمكانيات التي تساعده على تحقيق الألقاب المحلية والقارية، لاسيما وأنه يسير بشكل جيد في الدوري وفي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحرص باتشيكو المدير الفني لبيراميدز على عقد جلسات خاصة مع لاعبي الفريق السماوي من أجل تحفيزهم على تقديم أداء قوي أمام الأهلي ، وشرح خطة المباراة وأبرز مفاتيح اللعب التي سيعتمد عليها لاختراق دفاع الأهلي وهز شباكه ، وطالبهم بالهدوء وعدم الانشغال بهتافات الجماهير التي قد تكون عاملا سلبيا على فريقه.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة السلطات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس على استاد القاهرة اليوم، وهو ما قد يساهم في ظهور المباراة النهائية بشكل رائع، باعتبار أن الجمهور هو روح كرة القدم.