شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة بيراميدز الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي النادي الأهلي مع نظيره ومنافسه بيراميدز أف سي اليوم الاثنين في لقاء حاسم بينهم على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور نهائي مسابقة كأس مصر بقيادة السويسري مارسيل كولر.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري" مارسيل كولر"، في التأهل إلى المحطة الأخيرة بالبطولة، بعد تخطي عقبة سموحة في نصف النهائي، ليواجه نظيره بيراميدز الذي تأهل بعد الفوز على نادي الزمالك بضربات الترجيح، في الدور نصف النهائي.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إسناد إدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز إلى أمين عمر، ويعاونه كل من: محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، ومحمد عادل كحكم رابع.

وفي غرفة الفيديو، يظهر أحمد الغندور، ويعاونه هاني عبد الفتاح وعمرو الشناوي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري بطلب من فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وإجمالا أدار أمين عمر 19 مباراة للأهلى حقق المارد الأحمر الفوز فى 11 منها وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين ، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الاحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015 ، وكانت أخر مباراة أدارها أمين عمر للأهلى ضد فيوتشر فى النسخة الحالية للدوري وانتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.

وأدار الحكم الدولى مباراتين لبيراميدز هذا الموسم أيضا حقق الفريق السماوي التعادل في المباراة الأولى مع إنبي، بينما فاز في المباراة الثانية على فاركو بثلاثية دون رد.