شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يحضر مباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للأخضر الليبى حضور مباراة طلائع الجيش مع أهلى طرابلس الليبى المقرر لها غداً الثلاثاء من أرض الملعب وذلك للترحيب بفريق الطلائع وجهازه الفنى والاداري وكذلك للتعرف على قدرات فريق أهلى طرابلس الليبى الذى سيلاقيه المباراة المقبلة بالدوري.

وتعاقد نادي الأخضر الليبي مع عبد الحميد بسيونى نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق والمدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، ليتولى مهمة القيادة الفنية للفريق المشارك في الكونفدرالية ، ويحقق بسيونى نتائج متميزة هناك.

ويضم الجهاز الفني المعاون لبسيوني عدداً من الأسماء البارزة، منها معتز إينو نجم الأهلي والزمالك السابق وأحمد صالح نجم الأهلي السابق.

فى سياق أخر، يضع عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش الرتوش الأخيرة اليوم الاثنين على خطة مواجهة أهلى طرابلس الليبى قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على استاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير الليلة في نفس موعد المباراة على ستاد شهداء بنينا طبقاً للوائح البطولة.

والتقى الفريقين في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى على استاد جهاز الرياضة ى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

وفي حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفي حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.