شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم عبد الله السعيد بقميص بيراميدز أمام الأهلى؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت بطولة كأس مصر لموسم 2021-2022 من محطاتها الأخيرة بالمواجهة النهائية والمرتقبة التي ستجمع بين فريقي الأهلي وبيراميدز الليلة، في صراع من نوع خاص على اللقب.

ويمتلك عبد الله السعيد نجم بيراميدز سجلاً مميزاً فى المواجهات المباشرة أمام الاهلى حيث شارك مع بيراميدز فى 10 مباريات أمام المارد الأحمر، منذ انضمامه للفريق عام 2019، حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر ثلاثة مرات وانتهت ثلاث مواجهات بالتعادل، وسجل هدفاً وصنع آخر.

عبد الله السعيد قائد بيراميدز هو اللاعب الوحيد الذى تمكن من التسجيل بقميصى الفريقين خلال مواجهاتهما، بواقع هدفين للأهلي وهدف لبيراميدز، وهو هداف تاريخى للمواجهات بشكل عام.

وإجمالا.. شارك عبد الله السعيد في 227 مباراة مع الأهلى بكل البطولات سجل خلالها 67 هدف وصنع 54 هدف، بينما شارك مع الإسماعيلى في 150 لقاء وسجل 35 هدفاً وصنع 18 هدفاً، وشارك مع بيراميدز في 168 مباراة وسجل 45 هدفاً وصنع 43 هدف بينما شارك مع أهلى جدة السعودى في 14 مباراة سجل هدفين وصنع مثلها وشارك مع فريقه الفنلندى في 7 مباريات صنع خلالها هدفين.

وشارك عبد الله السعيد في 569 مباريات مع كل الأندية التي لعب لها بإجمالى 45054 دقيقة لعب سجل خلالها 149 هدفاً وصنع 119 هدف أخر وتلقى 49 كارت أصفر ولم يتعرض للطرد ولا مرة.

ومع بيراميدز نجح في اقتحام نادى المائة هدف كما توج بلقب هداف الدوري في الموسم قبل الماضى.

وفاز عبد الله السعيد مع الأهلي بـ4 بطولات للدوري المحلي، بالإضافة إلى كأس السوبر المصرى 4 مرات، وكأس مصر مرة واحدة، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة، فضلًا عن كأس السوبر الأفريقى مرتين، ودورى أبطال أفريقيا مرتين.

وساهمت مشاركة عبد الله السعيد مع الأهلي وتألقه خلال هذه الفترة بالقميص الأحمر ليصبح ورقة أساسية فى صفوف المنتخب الوطنى، ويساهم فى وصول المنتخب إلى كأس العالم 2018 والذى أقيم فى روسيا قبل أن يعلن الاعتزال الدولى في 12 فبراير 2022.

وشارك عبد الله السعيد في 55 مباراة دولية ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع عشرة أهداف .