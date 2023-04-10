شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الدلتا للسكر يصعد للدورى الممتاز فى المينى فوتبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على المركز الأول في دوري القسم الثاني موسم 2022/2023 وصعوده الى الدوري الممتاز للميني فوتبول موسم 2023/2024 وذلك بعد تألق وفوز الفريق وتتويجه بالمركز الأول.

وهنأ العميد أسامة العيسوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للميني فوتبول بمنطقة كفر الشيخ ،في خطاب رسمي الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر ، التابعة لوزارة التموين على صعود فريق شركة الدلتا للسكر الى الدوري الممتاز للميني فوتبول

وتولى شركة الدلتا للسكر برئاسة الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة احدى الشركات التابعة لوزارة التموين ، اهتماماً كبيراً بدعم الأنشطة الرياضية للعاملين بالشركة وتقديم أوجه الرعاية لتحقيق البطولات، ويأتى ذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات لاسيما الرياضة .