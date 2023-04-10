شكرا لقرائتكم خبر عن 15 لاعبا يسجلون غياباً عن قمة الأهلى وبيراميدز فى نهائى الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي فريق الأهلى مع نظيره بيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الأثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

ويفقد الأهلى جهود كلا من أكرم توفيق وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود متولى وأحمد عبد القادر للإصابة، وأيمن أشرف ورأفت خليل ومحمد فخرى وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وكريم الدبيس والتونسى محمد الضاوى كريستو لأسباب فنية.

في المقابل، يواجه باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز غيابات عدة عن صفوف الفريق، تخص المدافع المخضرم علي جبر بجانب الجناح الأيمن مصطفى فتحي بداعي الإيقاف، بخلاف الحارس شريف إكرامي.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي قمة الأهلي، الأكثر تتويجاً بكأس مصر بـ37 مرة، مع بيراميدز الذي يخوض النهائي الثاني في تاريخه بالمسابقة.

وخاض بيراميدز نهائي كأس مصر مرة واحدة عام 2019 حين خسر 0-3 أمام الزمالك، وعلى الجانب الآخر يبقى الأهلي الأكثر بلوغا لتلك المرحلة في 53 مرة فاز بـ37 منها وخسر 16.