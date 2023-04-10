شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى.. رمضان صبحى وعبد الله السعيد بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة، في نهائي بطولة كأس مصر 2022.

ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلى مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي- عبد الله السعيد

خط الهجوم: إبراهيم عادل

الأهلي تخطى عقبة سموحة بالفوز 3-1، بينما أطاح بيراميدز بالزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح، خلال مباراتي الدور نصف النهائي في يناير الماضي.

ويطمح الأهلي لاعتلاء منصة التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بينما يبحث بيراميدز عن اقتنص أول لقب منذ تأسيسه على الإطلاق.