شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز.. بيرسى تاو وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الأهلى وبيراميدز على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نهائي كأس مصر نسحة 2021-2022.

وخاض بيراميدز نهائي كأس مصر مرة واحدة عام 2019 حين خسر 0-3 أمام الزمالك، وعلى الجانب الآخر يبقى الأهلي الأكثر بلوغا لتلك المرحلة في 53 مرة فاز بـ37 منها وخسر 16.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف

وحصل اتحاد الكرة على موافقة السلطات الأمنية لحضور 20 ألف مشجع في مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس على استاد القاهرة اليوم، وهو ما قد يساهم في ظهور المباراة النهائية بشكل رائع، باعتبار أن الجمهور هو روح كرة القدم.