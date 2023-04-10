شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مواجهات جمعت فاركو والاتحاد السكندرى قبل مواجهة الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو نظيره الاتحاد، في التاسعة والربع من مساء اليوم بستاد برج العرب، ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات الدوري المصري الممتاز.

يقود فاركو فنيًا طارق العشري، بينما الاتحاد يقوم بتدريبه الصربي زوران.

تعد هذه هي المواجهة الرسمية الخامسة بين ناديي فاركو والاتحاد.

المواجهات السابقة:

موسم 2021/2022

الدوري الممتاز :

الدور الأول : فوز فاركو 2/1

الدور الثاني : فوز الاتحاد 1/0

موسم 2022/2023

الدوري الممتاز:

الدور الأول : فوز الاتحاد 1/0

كأس الرابطة المصرية:

دور الـ 8 : فوز الاتحاد 7/6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2



يدخل فاركو اللقاء بالمركز العاشر برصيد 29 نقطة، بينما الاتحاد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

يقود المباراة تحكيميًا حمادة القلاوي ويعاونه كل من شريف عبدالله مساعد أول، عبدالعزيز محسن مساعد ثاني، محمود دسوقي حكم رابع، محمد علاء هاشم حكم فيديو وهاني العراقي مساعد حكم فيديو.