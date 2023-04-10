شكرا لقرائتكم خبر عن وصايا الأمن لجماهير الأهلي وبيراميدز بنهائي الكأس الليلة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع رجال الأمن مجموعة من التعليمات الأمنية، لحضور المباريات والمنافسات الرياضية ، خاصة مباراة الأهلي وبيراميدز بنهائي كأس مصر، والتي يحضرها 20 ألف مشجع، وأبرز هذه التعليمات تتمثل في:

- الالتزام باتباع تعليمات الأمن حفاظا على النظام والسلوك العام

- الالتزام بالأماكن والمداخل المخصصة لانتظار السيارات والمركبات

- الالتزام بالبوابات المخصصة للدخول وفقا لكل فئة من فئات التذاكر

- عدم التدافع والحشد أمام البوابات لسهولة عملية الدخول والخروج

- الالتزام التام بتوقيتات فتح وغلق الأبواب الخاصة بالمشجعين

- الامتثال للتفتيش الذاتي حال طلب الأمن لذلك

- يجب على المشجع إبراز كارت الفان أي دى والتذكرة

- يحظر دخول أي شخص بدون تذكرة المباراة ومن يخالف يعرض نفسه للمسائلة

- يرجى الالتزام بالأداب العامة والسلوكيات السليمة

- الجلوس في الأماكن المخصصة وفقا لفئة التذكرة

- الحفاظ على المرافق العامة بالاستاد وعدم إحداث تلفيات بالمقاعد

- يرجى اتباع تعليمات الأمن مع الإلتزام بالخروج من البوابات المحددة

وتجري الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المباراة في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، حيث شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير المقرر عددها بـ20 ألف مشجع، وتأمين دخول طاقم التحكيم وممرات اللاعبين، من خلال الانتشار المكثف بالملعب قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء المصيري، الذي يجمع الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر باستاد القاهرة الدولي. وتقرر ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي فى مباراة نهائي كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزي الاحتياطي، على أن يكون الأهلي مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.