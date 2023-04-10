محامي كهربا يكشف موقفه من المشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أشرف عبدالعزيز، محامي محمود كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي تصريحات خاصة عبر برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم ، على حل أزمة اللاعب خلال الساعات القادمة.

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أشار محامي كهربا أن اللاعب استطاع جمع مبلغ الغرامة لصالح نادي الزمالك ومن المقرر ان يودع في حساب نادي الزمالك.

وأكمل: "كهربا يشارك في لقاء بيراميدز المرتقب في نهائي كأس مصر بشكل طبيعي في اللقاء الذي يقام على ستاد القاهرة الدولي".

وأتم حديثه: "كهربا يقترب من جمع مبلغ الغرامة وتبقى بعض المبالغ البسيطة، في غضون الساعات المقبلة من المقرر أن يسدد كهربا الغرامة".

من المقرر أن تبدأ مباراة الأهلي وبيراميدز مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة 9.15 مساء بتوقيت القاهرة، و10.15 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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