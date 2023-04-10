تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بيراميدز تحت قيادة مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره الأهلي في نهائي كأس مصر، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل بيراميدز المتوقع لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أسامه جلال - محمد حمدي - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي.الوسط الهجومي: عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت 1.

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