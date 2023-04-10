مشوار الأهلي وبيراميدز في بطولة كأس مصر قبل صدام النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مساء اليوم الإثنين، مع نظيره فريق بيراميدز في نهائي مشتعل ببطولة كأس مصر، والتي تجمعهما على ستاد القاهرة.

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مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر

​أفتتح فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، بمواجهة فريق المصري بالسلوم، وفاز بنتيجة هدف دون رد، وفي دور الـ 16، واجه فريق مصر المقاصة، وتفوق بنتيجة هدف دون رد.

ثم ألتقي الأهلي بفريق المقاولون العرب، في دور ربع النهائي، وتجاوزه بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1 ، أما في نصف النهائي، فعبر الأهلي، فريق سموحة بعد الفوز بثلاثية

مقابل هدف وحيد.

مشوار بيراميدز في بطولة كأس مصر

تأهل فريق بيراميدز إلي نهائي البطولة بعدما فاز على لافيينا بنى سويف بهدف دون رد في دور الـ 32، وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي ، ليضرب موعدا ناريا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح .

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