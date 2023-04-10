7 معلومات مثيرة عن مواجهة الأهلي وبيراميدز قبل نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير إنطلاق صافرة اللقاء المنتظر بين فريقي الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

اقرأ أيضًا.. الأهلي وبيراميدز في صدام مشتعل الليلة بنهائي كأس مصر

ونعرض لكم حقائق مُثيرة عن اللقاء المرتقب بين الأهلي وبيراميدز الليلة كالتالي:

1_ يخوض النادي الأهلي النهائي رقم 54 في تاريخه بحثًا عن تحقيق اللقب الـ38.

2_ ينفرد النادي الأهلي بكونه الأكثر تحقيقًا لكأس مصر بواقع 37 لقب ويليه نادي الزمالك بواقع 28 بطولة.

3_ يخوض فريق بيراميدز المباراة النهائية الثانية في تاريخه، فالأولى كانت أمام نادي الزمالك عام 2019، وخسرها بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

4_ آخر لقبين للأهلي وبيراميدز، جاء خسارتهما أمام فريق واحد وهو نادي الزمالك.

5_ تعد مباراة نهائي الليلة هي الرابعة التي تجمع بين الفريقين في كأس مصر، وتفوق بيراميدز في لقاءين، ومثلهما كان التفوق فيهما حاضرًا للنادي الأهلي.

6_ آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في كأس مصر، فاز فيها الأهلي بثنائية مقابل هدف، وتأهل لنهائي النسخة الماضية من البطولة.

7_ أما آخر مواجهة بشكل عام، فكانت في الدور الأول من النسخة الحالية من بطولة الدوري، وفاز الأهلي أيضًا بثلاثية نظيفة.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت 1.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. اضغط هنا