غيابات بالجملة في صفوف الهلال السعودي قبل موقعة الطائي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعدالهلال السعودي لمقابلة نظيره الطائي في مباراة نارية على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز "في منافسات الجولة 23 من دوري روشن السعودي.

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تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، جانج، سعود عبد الحميد

الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، ميشيال، كاريلو، موسى ماريجا

الهجوم: أوديون إيجالو.

غيابات الهلال لمباراة الطائي في دوري روشن السعودي

ويفقد اليوم فريق الهلال السعودي العديد من العناصر الهامة قبل مباراة الطائي بسبب الإصابات والإيقاف "سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الإله المالكي وياسر الشهراني ومتعب المفرج وحمد اليامي وكويلار".

يحتل فريق الهلال السعودي المركز الرابع في ترتيب دوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة.

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