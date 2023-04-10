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إيجالو يقود تشكيل الهلال السعودي أمام الطائي في دوري روشن

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ياسر رشاد - القاهرة -  يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة الطائى في مباراة نارية باللقاء المرتقب على ستاد الأمير  فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة في .

 

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تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: محمد البريك، خليفة الدوسري، جانج، سعود عبد الحميد

الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، ميشيال، كاريلو، موسى ماريجا

الهجوم: أوديون إيجالو.

 

موعد مباراة الهلال السعودي والطائي

تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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