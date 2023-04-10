تعديلات في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز الليلة بنهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي مع نظيره بيراميدز، في نهائي كأس مصر، والتي يحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

من المنتظر أن يُجري مراسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي تعديلات في تشكيل الفريق بخلاف المباراة الأخيرة، حيث يعود محمد الشناوي لحراسة العرين بعد إراحته في المباراة الماضية أمام غزل المحلة بالدوري.

فيما يتواجد حسين الشحات أساسيا بدلًا من أحمد عبدالقادر بسبب الإصابة، وفي الهجوم محمود كهربا، ليكون تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبد المنعم - رامي

ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- مروان عطية- حمدي فتحي- حسين الشحات- بيرسي تاو.

خط الهجوم: كهربا.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت 1.

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