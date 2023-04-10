موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره الطائي مساء اليوم الاثنين، في المباراة المرتقبة على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

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ترتيب الهلال السعودي والطائي

يدخل الهلال مباراة الطائي محتلًا المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، فيما الطائي يحتل المركز الثامن برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

تشكيل الهلال السعودي المتوقع أمام الطائي

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: خليفة الدوسري، سعود عبدالحميد، ومحمد البريك، جانغ هيون سو.

خط الوسط: فيضم كويلار، وأندريه كاريلو، ومحمد كنو، وسالم الدوسري.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو.

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي

تبدأ مباراة الهلال والطائي مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي

تذاع مباراة الهلال السعودي والطائي على الهواء مباشرة عبر البث الفضائي SSCSPORt 1 بتعليق بلال أحمد علام.

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