غيابات مؤثرة في صفوف برشلونة قبل موقعة جيرونا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف برشلونة نظيره جيرونا مساء اليوم الاثنين على ستاد كامب نو الدولي في منافسات الجولة الـ28 في الدوري الإسباني.

اقرأ أيضًا..تشافي يكشف أسباب خسارة برشلونة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

قائمة برشلونة الرسمية لمباراة جيرونا

في حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن - إيناكي بينيا - أرناو تيناس.

خط الدفاع: رونالد أروخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - جوليس كوندي - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي

خط وسط الملعب: سيرجي روبرتو - سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسيه – جافي - بابلو توريه - أليكس جاريدو - كاسادو.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس – رافينيا - إيستانيس بيدرولا - أنخيل ألاركون.

غيابات برشلونة في مباراة جيرونا

وشهدت قائمة برشلونة غيابات مؤثرة في مباراة جيرونا عثمان ديمبلي - بيدري - كريستينسن - فرينكي دي يونج".

تشكيل برشلونة المتوقع أمام جيرونا

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كوندي، أروخو، ألونسو، جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجي روبيرتو، بوسكيتس، جافي.

خط الهجوم: فاتي، ليفاندوفسكي، رافينها.

يبدأ لقاء برشلونة وجيرونا مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، والحادية عشر بتوقيت الإمارات .

لمزيد من الأخبار الرياضية .. اضغط من هنا