موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ستاد القاهرة الدولي، حيث تنطلق صافرة مباراة نهائي كأس مصر، التي تجمع فريقي الأهلي ونظيره بيراميدز في صدام مشتعل لا يقبل القسمة على اثنين.

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موعد مباراة الأهلي وييراميدز والقناة الناقلة:

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الإثنين الموافق 10 أبريل، في تمام الساعة 9:15 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:15 بتوقيت السعودية.

وتُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر على قناة أون تايم سبورت 1.

مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر:

​ افتتح فريق الأهلي مشواره في بطولة كأس مصر، بمواجهة فريق المصري بالسلوم، وفاز بنتيجة هدف دون رد، وفي دور الـ 16، واجه فريق مصر المقاصة، وتفوق بنتيجة هدف دون رد.

ثم التقى الأهلي فريق المقاولون العرب، في دور ربع النهائي،

وتجاوزه بركلات الترجيح، بعد أن انتهت الأشواط الأصلية والإضافية للمباراة بنتيجة التعادل الإيجابي 1/1، أما في نصف النهائي، فعبر الأهلي، فريق سموحة بعد الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.

مشوار بيراميدز في بطولة كأس مصر:

فاز بيراميدز على لافيينا بنى سويف بهدف دون رد في دور الـ 32، وتخطى سيراميكا في دور الـ 16 بهدفين مقابل هدف، وتغلب على البنك الأهلي بهدف دون رد في ربع النهائي، ليضرب موعدًا ناريًا أمام الزمالك في نصف النهائي ويفوز عليه بركلات الترجيح.

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