التاريخ أم الطموح؟.. الأهلي يواجه بيراميدز في نهائي كأس مصر.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

تتجه الأنظار صوب استاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الإثنين، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2022.

وكان الأهلي قد تخطى عقبة سموحة بالفوز 3-1، بينما أطاح بيراميدز بالزمالك حامل اللقب بركلات الترجيح، خلال مباراتي الدور نصف النهائي في يناير الماضي.

ويسعى الأهلي لاعتلاء منصة التتويج بكأس مصر للمرة 38 في تاريخه، بينما يبحث بيراميدز عن اقتنص أول لقب له منذ تأسيسه على الإطلاق.

وتقابل الأهلي وبيراميدز 11 مرة في كافة المسابقات، إذ حقق بيراميدز الفوز على القلعة الحمراء في 4 مباريات، كانت آخرها في يوليو 2022 بهدفين دون رد، بالجولة الـ 25 من الدوري المصري، فيما فاز الأهلي على بيراميدز في 4 مناسبات، آخرها في يناير الماضي بثلاثة أهداف دون رد بالدوري المصري، وحسم التعادل 3 مواجهات.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في تمام الساعة التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

تشكيل الأهلي المتوقع

وفقا لموقع "يلا كورة"، فإن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، سيعتمد على تشكيلة هجومية أمام بيراميدز، بوجود محمد شريف ومحمود عبدالمنعم كهربا مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بينما يُفضل المدرب السويسري الإبقاء على حسين الشحات كورقة رابحة في مقاعد البدلاء.

وأضاف الموقع أن مركز خط الوسط يمثل صداعا في رأس كولر، ولم يحسم أمره بشأن الدفع بصانع اللعب محمد مجدي قفشة أو الاعتماد على حمدي فتحي، بجوار الثنائي عمرو السولية ومروان عطية.

وبناء على ذلك، سيكون تشكيل الأهلي بنسبة كبيرة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية - مروان عطية - حمدي فتحي (محمد مجدي قفشة)

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف

تشكيل بيراميدز المتوقع

على الجانب الآخر، يواجه البرتغالي جيمي باتشيكو، لمدير الفني لبيراميدز، غيابات عدة عن صفوف الفريق، تخص المدافع المخضرم علي جبر بجانب الجناح الأيمن مصطفى فتحي بداعي الإيقاف، بخلاف الحارس شريف إكرامي.

وعلى الرغم من استدعاء المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف والجنوب أفريقي فخري لاكاي لقائمة المباراة، إلا أن الصورة تبدو غامضة بشأن مشاركة اللاعبين بعد تعافيهما مؤخرا من الإصابة، وفق تقارير محلية.

وبناء على ذلك، فمن المتوقع أن يخوض بيراميدز مواجهة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - إسلام عيسى - رمضان صبحي- عبد الله السعيد

خط الهجوم: إبراهيم عادل