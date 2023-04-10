شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة النادى المصرى يكشف حقيقة تقدمه باستقالة جماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي المصري، بيانا رسمياً، يكشف من خلاله حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن تقدم المجلس باستقالة جماعية، وجاء بيان المصري كالتالي:

نفى مجلس إدارة النادي المصري الأنباء التي تواترت في الساعات الأخيرة والتي أوردتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المهتمة بتغطية أخبار النادي المصري والتي أكدت تقدم مجلس إدارة النادي المصري باستقالة جماعية.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يؤكد استمراره في تسيير أعمال النادي حرصًا على استقرار القلعة الخضراء والذي يتطلب أولا تكاتف كافة الجهات المعنية ببورسعيد وخارجها للقيام بمسئولياتها ودورها تجاه الحفاظ على استقرار النادي المصري من خلال إقناع الأستاذ كامل أبو علي بالعدول عن قراره النابع تماما من حرصه على تحقيق مصلحة النادي من خلال مشروع الحلم والمتمثل في بناء ستاد على أعلى مستوى يضاهي أحدث الاستادات العالمية جنبا إلى جنب مع المشروع الاستثماري الذي يوفر الموارد المادية اللازمة لمواجهة النفقات المتزايدة لناد بحجم وقيمة النادي المصري خلال السنوات المقبلة.

ويؤكد مجلس إدارة النادي أنه يبذل قصارى جهده حاليا لتحقيق الهدف الذي ينشده المخلصون من أبناء بورسعيد وهو التمسك التام بوجود الأستاذ كامل أبو علي رئيسا لمجلس إدارة النادي ، مع التأكيد التام على أن التزام الصمت من قبل المجلس وعدم الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية يأتي من باب الحرص على مصلحة النادي وعدم الخوض في أية مهاترات قد تؤثر بالسلب على مستقبل القلعة الخضراء ، مع التأكيد كذلك على أن تواجد مجلس إدارة النادي المصري واستمراره في أداء عمله مرتبط ارتباطا تاما بتواجد رمز بورسعيد والنادي المصري التاريخي الاستاذ كامل أبو علي في مهامه كرئيسا لمجلس إدارة النادي المصري.