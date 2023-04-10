الكولومبى كارلوس أسوريو يقود الزمالك فى مواجهة حرس الحدود بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يبدأ الكولومبي كارلوس أسوريو، المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، مهام عمله مع الفارس الأبيض بعدما تولي مهمة القيادة الفنية خلفًا للبرتغالى جوسفالدو فيريرا، الذي رحل بالتراضي عن قيادة الفريق، ويبدأ الخواجة الكولومبي العمل استعدادًا لمواجهة حرس الحدود.

ويتولي كارلوس أسوريو قيادة الزمالك بداية من مواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى المصري، بعدما شاهد الفريق الأبيض في مواجهة البنك الأهلي التي جمعتهما مساء الأحد علي ستاد القاهرة الدولي.

أوسوريو ولد في سانتا روزا دي كابال في كولومبيا، 8 يونيو 1961، تولى الخواجة الكولومبي تدريب العديد من المنتخبات وكان مرشحًا لتولى قيادة منتخب مصر قبل التعاقد مع البرتغالى روى فيوتريا.

خوان كارلوس أوسوريو، الذى يميل للجانب الهجومى في طريقة لعبه، عمل مدرباً مساعداً في مانشستر سيتي عام 2001، وتولى قيادة نيو يورك ريد بولز الأمريكي عام 2007، وساو باولو البرازيلي عام 2015 كما تولى قيادة منتخب المكسيك وباراجواي.

كانت اخر محطات أوسوريو مع فريق أمريكا دي كالي الكولومبي، بدأ عمله مع الفريق الكولومبي في 1 يوليو 2021، قبل أن تتم الاطاحة به يوم 31 مارس 2022، ولم يتولي قيادة اي فريق منذ هذا التاريخ.

قاد أوسوريو فريق أمريكا دي كالي في 49 مباراة، حقق الفوز في 14 مباراة والتعادل في 12 وخسار 23، وسجل فريقه 54 هدفًا، واستقبلت شباكه 60 هدفًا.

على مدار مسيرته التدريبة مع الأندية والمنتخبات خاض 599 مباراة حقق الانتصار بـ272 وتعادل في 151 وخسر 176، سجلت الأندية والمنتخبات التي قادها 877 هدفاً واستقبلت 683، حصد خلال مسيرته التدريبية 4 بطولات وهي مسابقة الدوري الكولومبي.

في السايق ذاته، يستمر كلًا من مدحت عبد الهادى، وأحمد مجدى، ومحمد عبد المنصف مدربًا للحراس، وعبد الواحد السيد مديرًا للكرة، في الجهاز المعاون للكولومبي أوسوريو، بالإضافة بيدرو جوميز كارمونا مدربًا مساعدًا، وعلاء رجب مدرب أحمل.