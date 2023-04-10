شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. نوران جوهر فى الصدارة للأسبوع الـ54 وفرصة ذهبية للشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات خلال شهر أبريل الجارى، وحافظت نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ 54 على التوالي، وذلك بعدما أكملت عاماً في الصدارة في الأول من أبريل الجاري.

وجاء تصنيف بطلات مصر في قائمة التوب 10 كالتالي:

نوران جوهر (المركز الأول)

هانيا الحمامي (المركز الثاني)

نور الشربيني (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز التاسع)

وعلى الرغم من تواجدها في المركز الثالث، تمتلك نور الشربيني لاعبة سبورتنج فرصة ذهبية لخطف صدارة التصنيف، وذلك في حالة تتويجها ببطولة بريطانيا المقامة حالياً في برمنجهام، مع فشل نوران جوهر في الوصول للمباراة النهائية.

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالي:

واصلت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة تربعها على صدارة التصنيف العالمي، وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: هانيا الحمامي في المركز الثاني، نور الشربيني في المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج في المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، أوليفيا فيتشر في المركز السابع، الانجليزية سارة جان بيري في المركز الثامن، روان العربي في المركز التاسع، جورجينا كيندي في المركز العاشر.