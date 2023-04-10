شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الإسكواش.. مصطفى عسل يحافظ على الصدارة رغم الغياب عن البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين خلال شهر أبريل الجارى، وحافظ مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي على صدارة تصنيف الرجال رغم غيابه عن المشاركة في البطولات.

وجاء تصنيف أبطال مصر في قائمة التوب 10 كالتالي:

مصطفى عسل (المركز الأول)

علي فرج (المركز الخامس)

مروان الشوربجي (المركز السادس)

طارق مؤمن (المركز السابع)

مازن هشام (المركز التاسع)

بينما جاء تصنيف أول 10 مصنفين كالتالي:

مصطفى عسل فى المركز الأول، واستقر البيروفي دييجو إلياس في المركز الثاني، الإنجليزي محمد الشوربجي في المركز الثالث، النيوزيلندي بول كول إلى المركز الرابع، علي فرج في المركز الخامس، وتواجد مروان الشوربجي فى المركز السادس، والفرنسي فيكتور كورين في المرمز السابع، مازن هشام في المرمز الثامن، طارق مؤمن في المركز التاسع، والويلزي جويل مكين في المركز العاشر.