شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد طريق الانتصارات المحلية بعد غياب 55 يوماً والان مع تفاصيل الخبر
عادت شمس الانتصارت المحلية، لتشرق على القلعة البيضاء مجددا بعد غياب طويلوصل إلى 55 يوماً، حيث يرجع أخر فوز محلي حققه الزمالك إلى 13 فبراير الماضي، عندما تغلب فرسان ميت عقبة على سموحة بثلاثية مقابل هدف، ومن بعدها عانى الزمالك من تراجع النتائج حيث تعادل سلبيا مع بيراميدز، ثم خسر أمام إنبي بثنائية نظيفة، وخسر في دور الـ 16 بـ كأس الرابطة أمام البنك الأهلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى الهزيمة أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
استعاد نادي الزمالك الثقة مجددا بعد عودة الانتصارات بالفوز على البنك الأهلي، ليصالح جماهيره الغاضبة، بعد اخفاق الخروج من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك الخروج من دور الـ 16 بكأس رابطة الأندية، وأيضا الخروج من نصف نهائي كأس مصر بعد الهزيمة من بيراميدز بركلات الجزاء، وتراجع النتائج المحلية في الدوري التي أدت لتراجع ترتيب الفريق، قبل أن يستعيد الثقة بالفوز الهام الذي حققه على البنك الأهلي.
بالفوز على البنك الأهلي، ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 36، فى المركز الرابع، متقدماً 3 مراكز دفعة واحدة، حيث كان الفريق الأبيض قد تراجع إلى المركز السابع، بعدما خاض 21 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 6، وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 31 هدفا، وسكنت شباكه 22 هدفا.