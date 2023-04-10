شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانا خفيفا بالفندق اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صباح اليوم الأثنين مراناً خفيفاً فى الفندق استعداداً لمواجهة بيراميدز في التاسعة والربع مساءاً على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نهائي كأس مصر في نسخته القديمة، في مباراة صعبة على الفريقين، في ظل رغبة الفريقين في حصد اللقب وتتويج جهوده هذا الموسم بتحقيق لقب غالي.

ويبحث الأهلي عن تحقيق الفوز على بيراميدز واستغلال الدفعة المعنوية الكبيرة بعد الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في الدوري ومن قبلها الفوز على الهلال السوداني بثلاثية نظيفة والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل استعادة اللقب الغائب عن قلعة الجزيرة في النسخة الأخيرة، بعد الخسارة من الزمالك في نهائي النسخة الماضية.

ويرغب الأهلي في تحقيق لقب الكأس رقم 38 في مسيرته منذ تأسيس المسابقة ليكون تكليلا للموسم الرائع الذي يقدمه الفريق الأحمر تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، والذي شهد تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك واحتلال صدارة الدوري المصري والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بخلاف الصعود لنهائي الكأس وتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية.

وحذر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خشية من خطورة فريق بيراميدز والذي يملك لاعبين جيدين في مختلف المراكز، ولديه طموح كبيرة في التتويج باللقب، وطالب لاعبي الأهلي بالتركيز الشديد في موقعة نهائي الكأس وضرورة تنفيذ التعليمات الفنية خلال المباراة والالتزام باللعب الجماعي ونقل الكرة السريع وتنفيذ الجمل الفنية التي تدرب عليها اللاعبين خلال التدريبات التي سبقت المباراة.