شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نجمك.. عبد الكريم صقر أصغر لاعب فى أولمبياد برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "تعرف على نجمك".. سلسلة يقدمها ”الخليج 365” طوال شهر رمضان الكريم لرصد المعلومات والتاريخ عن أبرز نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب، سواء الفردية أو الجماعية.

نجم اليوم فى سلسلة تعرف على نجمك هو عبد الكريم صقر نجم الأهلى و الزمالك السابق

ولد عبد الكريم صقر عام 1921 بالعباسية، وانضم للأهلى فى عمر الـ14 عاما، وشاهده مختار التتش خلال لقاء مدرسة فؤاد الأول الثانوية ومدرسة السعيدية، والذى أقيم بالأهلى، أحرز صقر هدف الفوز فتم ضمه لصفوف الفريق الأحمر عام 1935.

وفى العام التالى شارك اللاعب فى دورة برلين الأوليمبية وكان عمره وقتها 15 عاما، وكان أصغر لاعب فى هذه البطولة، كما شارك فى أوليمبياد لندن 1948.

تألق مع الأهلى وشارك فى كثير من المباريات، له أهداف لا تنسى منها هدفه فى نهائى كأس مصر بين الأهلى والسكة، حيث كانت المباراة نتيجتها التعادل الإيجابى ليسجل هدفا فى مرمى حارس السكة معلنا تتويج الأهلى بالكأس.

انتقل من الأهلى إلى الزمالك عام 1940 بعدما أقنعه ممدوح مختار ابن عمه، وكان وقتها مدير الكرة بالأهلى، وانتقل بنفس المنصب للزمالك، وبالفعل وافق صقر، وكانت قيمة الصفقة وقتها 50 جنيها، إلا أنه ظل بالقلعة البيضاء عدة سنوات وعاد مرة أخرى للأهلى قبل أن يعلن اعتزاله.

تولى منصب مستشارا فنيا بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة عام 1972، وتوفى عام 1996 عن عمر ناهز 75 عاما.