شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة دخول الجماهير بنهائي الكأس وأماكن مشجعي الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ساعات يبدأ استاد القاهرة في استقبال جماهير نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز، حيث تم تخصيص مدرج الدرجة الثلاثة شمال لجماهير الأهلي، ويتم الدخول من بوابة الاستاد ناحية صلاح سالم، ويتم الدخول للأولى شمال والمقصورة الرئيسية من بوابة آل رشدان، بينما جماهير بيراميدز مخصص لها الدرجة الثالثة يمين ويتم الدخول من بوابة طريق النصر، والأولى يمين والمقصورة الرئيسية من بوابة آل رشدان.

وأعلن العميد محمود القاضي رئيس قطاع العمليات بالمجموعة الافريقية المنوط بها تأمين مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر، عن قائمة المحظورات لدخول الاستاد الليلة، ومن بينها الشواحن وزجاجات الروائح و"الكانز" وزجاجات المياه المغلقة، والشماريخ واللافتات المسيئة وكل ما يؤذي الغير.

وتجري الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية استعدادات أمنية مكثفة لتأمين المباراة في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي، حيث شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير المقرر عددها بـ20 ألف مشجع، وتأمين دخول طاقم التحكيم وممرات اللاعبين، من خلال الانتشار المكثف بالملعب قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء المصيري، الذي يجمع الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر باستاد القاهرة الدولي. وتقرر ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي فى مباراة نهائي كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزي الاحتياطي، على أن يكون الأهلي مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.