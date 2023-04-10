شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين باستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر، حيث شكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية، فرقا أمنية، لتأمين دخول الجماهير المقرر عددها بـ20 ألف مشجع، وتأمين دخول طاقم التحكيم وممرات اللاعبين، من خلال الانتشار المكثف بالملعب قبل انطلاق المباراة بعدة ساعات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، فى وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة لمتابعة اللقاء المصيري، الذي يجمع الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر باستاد القاهرة الدولي. وتقرر ارتداء فريق الأهلي الزي التقليدي فى مباراة نهائي كأس مصر، بينما يرتدى بيراميدز الزي الاحتياطي، على أن يكون الأهلي مسئولا عن كرات المباراة.

وتأهلت كتيبة المدرب جايمي باتشيكو أولًا إلى المباراة النهائية بتجاوز حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح، قبل أن يتخطى الأهلي نظيره سموحة ويضرب موعدًا مع بيراميدز.

ويطمح بيراميدز في تحقيق أول بطولة عبر تاريخه، في حين يسعى الأهلي لاستعادة اللقب الغائب منذ عام 2020.