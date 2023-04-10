شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تجهز تصميما جديدا لدرع الدورى ومكافأة مالية للبطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز رابطة الأندية المصرية المحترفة، تصميما جديدا لدرع الدورى المصرى الممتاز للموسم الجارى 2022 – 2023، على أن يتم تسليمه للفريق الفائز باللقب نهاية الموسم داخل أرض الملعب.

وأكد مسئولو رابطة الأندية المحترفة، أن الرابطة تعمل حاليًا على إعداد تصميم جديد لدرع الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وسيكون في نهاية الموسم شكل درع الدوري جديدًا ومغايرًا للموجود حاليًا، ويتم الاتفاق عليه خلال الوقت الحاليز

وأضاف مسئولو الرابطة أن هناك شكلًا جديدًا لدرع الدوري الممتاز بنهاية الموسم الجاري، سيكون مميزًا ويليق بكرة القدم المصرية، كما أوضح مسئولو الرابطة أنه سيكون هناك مكافأة مالية لبطل مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، لم يتم تحديدها حتى الآن، ولكن ستكون هناك مكافأة للبطل، عكس السنوات الماضية.

من ناحية أخرى، دخل طارق مصطفى نجم الزمالك السابق دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر للمحليين في المرحلة المقبلة، بعدما قرر اتحاد الكرة تشكيل منتخب المحليين مؤخرا من مواليد 2003 والقسم الثانى بالتنسيق مع روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الأول.

وينافس طارق مصطفى لشغل هذا المنصب خالد جلال المدير الفني السابق للزمالك والبنك الأهلى والذى يتواجد أيضا في حسابات اتحاد الكرة.