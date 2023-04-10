شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة أهلى طرابلس الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع عماد النحاس المدير الفني لطلائع الجيش الرتوش الأخيرة اليوم الاثنين على خطة مواجهة أهلى طرابلس الليبى قبل المباراة التي ستجمع الفريقين في العاشرة مساء غداً الثلاثاء على استاد شهداء بنينا فى بنى غازى فى لقاء الإياب بالدور الأول التهميدى للبطولة العربية.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير الليلة في نفس موعد المباراة على ستاد شهداء بنينا طبقاً للوائح البطولة.

والتقى الفريقين في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى على استاد جهاز الرياضة ى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

وفي حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفي حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.