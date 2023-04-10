شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى ثالث جولات دورى كرة السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الجولة الثالثة من مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال، ويلتقى اليوم الأهلى مع الزمالك، والاتحاد السكندرى مع سموحة، فى المباريات التى تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وتقام المباريات بنظام best of 5، حيث تقام باقى المباريات أيام 8 و 10 و 12 و 13 إبريل الجارى.

وكانت مباريات الجولة الأولى شهدت فوز الأهلى على الزمالك بنتيجة 71/62 وفوز الاتحاد السكندري على سموحة 97/54، والمباراة الثانية فوز الأهلى 79/48، وفوز الاتحاد 108/ 79.

وحال فوز الأهلى والاتحاد السكندرى، فى مباراة اليوم يصعد للدور النهائى مباشرة دون الحاجة للمباريات المتبقية.

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، موافقة من الجهات الأمنية على حضور 500 مشجع لكل فريق خلال مباريات نصف نهائي دوري السوبر رجال والمقام على صالة برج العرب بالإسكندرية.