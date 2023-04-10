شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يستقبل اليوم الاتحاد السكندرى فى ديربى إسكندرانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فاركو في التاسعة والربع مساء اليوم الاثنين، مع فريق الاتحاد السكندرى على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث تعادل فريق فاركو سلبيا مع الداخلية في الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام فيوتشر بهدف نظيف في نفس الجولة.

وحذر طارق العشري، المدير الفنى لفاركو، لاعبيه من صعوبة مباراة الاتحاد السكندري، مؤكداً أن زعيم الثغر سيقاتل للخروج بنقاط المباراة الثلاث لتعويض خسارته فى مباراتى غزل المحلة وفيوتشر الأخيرتين بالدورى، وطالب لاعبيه بضرورة خوض المباراة بكامل تركيزهم واستغلال أنصاف الفرص للتسجيل والابتعاد عن الأخطاء الدفاعية الساذجة بعدما انتهت مباراة الفريقين الأخيرة بكأس الرابطة بصعود زعيم الثغر بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق.

ويحتل فاركو المركز التاسع فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى 11 مواجهة وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 19 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

في المقابل، يسعى الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، إلى إيقاف نزيف النقاط التي يتعرضله الفريق بعد السقوط في آخر جولتين، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التي تتيح لهم أمام فاركو من أجل خطف الثلاث نقاط والحفاظ على التواجد في المربع الذهبى، وحذر من خطورة مهاجمى فاركو وخاصة الثنائى شكرى نجيب ورزق حمرون.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، من 20 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 11 لقاء وتعادل في 3 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبو زعيم الثغر 25 هدفا واستقبلت شباكهم 24 هدفا.