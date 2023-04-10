شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية اليوم فى انطلاق المرحلة النهائية لحسم لقب دورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق على مدار اليوم الإثنين، مواجهات قوية على صعيد الجولة الأولى بالدورة المجمعة النهائية لحسم لقب دورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد للموسم المحلى 2022/2023.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من، الأهلى مع سموحة وسبورتنج مع طلائع الجيش والزمالك مع الأوليمبى، بينما تقام الجولة الثانية غدا الثلاثاء بمواجهات بين كلا من، سبورتنج مع الزمالك وطلائع الجيش مع سموحة والأوليمبى مع الأهلى.

فيما أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد عن تحديد صالة أكتوبر الدولية لاستضافة نصف نهائى ونهائى كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023.

وتقام مباراة قمة نصف نهائى كأس مصر لكرة اليد بين الأهلى والزمالك للموسم المحلى 2022 / 2023 والمحدد لها يوم 13 أبريل المقبل فى تمام الحادية عشرة مساء، ويسبقها مباراة سبورتنج مع سموحة فى التاسعة مساء على نفس الصالة.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل الجارى لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية.