شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود بالدورى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق الكرة بالزمالك صفحة مباراة البنك الاهلى التي أقيمت مساء الاحد على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري بحثاً عن خوض جولة جديدة بالمسابقة.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعدما فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





موعد مباراة الزمالك القادمة أمام حرس الحدود بالدوريويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود فى التاسعة والربع مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الخامسة و العشرين لمسابقة الدوري المصري





القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدودتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.