شكرا لقرائتكم خبر عن الدكش يكشف ما فعله باسم مرسي بعد إلغاء هدفه في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في حلقه جديدة من حلقات برنامج خش ع الدكش الذي يقدمه الزميل مصطفى يحيى "الدكش" يستعرض فيها اهم لقطات وكواليس مباراة الزمالك والبنك الاهلي

حيث رصد الدكش بكاميراته الخاصة لحظة تدريب محمد عبدالمنصف مدرب حراس الزمالك الجديد حراسه علي عدد من التحركات الخاصة في اولي قيادته الفنيه لحراس الابيض

حما رصد الدكش رد فعل باسم مرسي الغاضب عقب إلغاء حكم القاء بهدفه في شباك فريقه الاسبق الزمالك والذي كان كفيل بخروج البنك الاهلي بنقطه غاليه امام الفارس الابيض

فيما التقط الدكش ما فعله جمهور الزمالك عقب نهاية المباراة مع شيكابالا وباقي لاعبي الزمالك بعد العودة للانتصارات مجددآ علي حساب البنك الاهلي