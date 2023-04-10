شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الصحفى والاجتماع الفنى لمباراة الطلائع وأهلى طرابلس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المؤتمر الصحفى لمباراة طلائع الجيش وأهلى طرابلس الليبى فى البطولة العربية مساء اليوم الاثنين، باستاد شهداء بنينا فى بنى غازى ، فيما يعقد الاجتماع الفنى للمباراة في العاشرة مساءاً لوضع ترتيبات وصول الفريقين والزى الخاص لهما.

وجاءت مشاركة طلائع الجيش فى البطولة العربية، بعدما حجز مقعدا فى المربع الذهبى بجدول ترتيب الدورى المصرى الموسم الماضى (2021-2022) بحصوله على المركز الرابع برصيد 56 نقطة.

وتفوق الطلائع بالمواجهات المباشرة على فيوتشر الذى امتلك نفس رصيد النقاط، وسيشارك طلائع الجيش للمرة الثالثة فى البطولة العربية، بعدما شارك مرتين من قبل عندما احتل المركز الرابع فى الدورى فى موسمى 2006 / 2007 و2007 / 2008.

وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها طلائع الجيش على المركز الرابع، منذ صعوده لدورى الأضواء.

والتقى الفريقين في مباراة الذهاب مساء الثلاثاء الماضى على استاد جهاز الرياضة ى ذهاب الدور الأول التمهيدى للبطولة العربية وخسر الطلائع بهدفين مقابل هدف.

وسيكون على طلائع الجيش تحقيق الانتصار بفارق هدفين إذا أراد استكمال مسيرته في البطولة العربية.

وفي حال تخطى طلائع الجيش عقبة أهلي طرابلس سيواجه الفائز من مباراة النهضة العماني وشباب الخليل الفلسطيني ، وسيتأهل الفائز من تلك المواجهة إلى دور المجموعات والذي سيقام في السعودية.

وفي حالة تأهل طلائع الجيش في دور المجموعات فإنه سيقع في المجموعة الثانية بجانب السد القطري والوداد المغربي والهلال السعودي.