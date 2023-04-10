شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثية الأهلى ضد المحلة على مائدة علي ماهر فى فيوتشر قبل لقاء الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، بالمباريات السابقة لغزل المحلة في الدوري، وأخرها مباراة الأهلي وغزل المحلة، والتي جمعت الفريقين بالجولة الماضية وانتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويسعى جهاز فيوتشر لتحديد نقاط القوة والضعف لدى الفريق المحلاوي، قبل مواجهة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري، والتي يستضيفها ستاد غزل المحلة.

وواصل فريق فيوتشر الضغط على النادي الأهلي، بعدما رفع أبناء علي ماهر رصيدهم إلى 45 نقطة، من 22 مباراة، وفاز فيوتشر في 12 مباراة وتعادل فى 9 لقاءات وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 14.

وعقد علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة خاصة مع اللاعبين، وطالب علي ماهر لاعبيه، بضرورة القتال على الثلاث نقاط في كل مباراة، خاصة وأن المنافسة على القمة قريبة للغاية مع النادي الأهلي، مضيفا أن فريقه يجب أن يستغل تعثر المنافسين لتحقيق مفاجأة خلال الموسم الجاري، خاصة بعد الخروج من كأس الكونفدرالية الإفريقية.