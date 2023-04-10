شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ودجلة والزمالك أمام الصيد فى ثانى جولات نصف نهائى كأس مصر لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الإثنين، ثانى مباريات الدور نصف النهائي للبلاي أوف من بطولة كأس مصر لسيدات الكرة الطائرة، للموسم الرياضي 2022/2023، على صالة الألعاب بمدينة السادس من أكتوبر "زويل".

وقد تأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر كلًا من: ”الأهلي، الزمالك، الصيد، وادي دجلة”، ويلتقي كل فريقين في مباراتين، حيث أقيمت المباراة الأولى أمس الأحد، بينما ستقام المباراة الثانية اليوم الاثنين الموافق 10 أبريل الجاري.

وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى مباراة ثالثة فاصلة وستقام يوم الأربعاء الموافق 12 إبريل الجاري.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي نظيره وادي دجلة ، بينما يواجه الزمالك نظيره الصيد.

وقد تأهل فريق سيدات الكرة الطائرة بالزمالك إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره سبورتنج في دور الثمانية، بينما تأهل الأهلي عقب الفوز على هليوبوليس، وتأهل الصيد عقب الفوز على سموحة، بينما تأهل وادي دجلة عقب تحقيق الفوز على الشمس.