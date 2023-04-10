الإسماعيلي يفسخ عقد كوليبالى بالتراضي

ياسر رشاد - القاهرة - اتفقت لجنة التعاقدات بالإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى على فسخ التعاقد بالتراضي ، وحضر الجلسة كل من : ابراهيم نصر رئيس لجنة التعاقدات الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن اشرف عبدالكريم و الإدارة القانونيه برئاسة المستشار أدهم حميده ، وقد أتمت الإدارة القانونيه و التعاقدات و شئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب على 10 الاف دولار .

إقرأ أيضًا..حمزة الجمل يصل مقر الإسماعيلي لتوقيع عقود تدريب الفريق

جدير بالذكر أن عقد اللاعب كان بقيمة 740 الف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه .. شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط وكان ذلك في مباراة الإسماعيلي و غزل المحلة بديلا لأحمد مدبولي في الدقيقة 78 .

وبذلك يكون مجلس الاسماعيلي قد وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب ، ويأتي ذلك فى إطار سياسة

مجلس ادارة النادى لتصحيح الأوضاع داخل النادى و التي تسببت فى تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفاده فنية وفى ظل الازمة المالية الطاحنة التى يعانى منها النادى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النادى يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون اجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادى فى المحكمة الدولية ، ويسعي المجلس الحالى لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا فى عرقلة مسيرة الفريق فى المستقبل .

لمتابعة المزيد من الأخبار بقسم الرياضة اضغط هنا..

