الأهلي يستعد لتجديد عقد حسين الشحات بعد نهائي الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي لتجديد عقد حسين الشحات جناح الفريق الأحمر عقب مباراة بيراميدز اليوم الاثنين في مسابقة نهائي كأس مصر.

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وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" النادي الأهلي جهز عرضا لحسين الشحات من أجل التجديد لمدة 3 مواسم قادمة مقابل 13 مليون جنيه في الموسم الواحد ضعف ما يتفاضاه

في الوقت الحالي مع القلعة الحمراء في انتظار قرار اللاعب النهائي بالتجديد مع الفريق".

وتابع:" حتى الآن حسين الشحات لم يوقع عقود تجديد عقده مع النادي الأهلي وكل ما تردد في الآونة الأخيرة غير صحيح على الإطلاق.

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