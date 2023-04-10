نجم الأهلي السابق : عبد الله السعيد أخطر مفاتيح بيراميدز أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عن مباراة نهائي كأس مصر والتي ستجمع بين المارد الأحمر أمام نظيره بيراميدز على إستاد القاهرة الدولي.

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وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: " أن عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز يعد أهم مفاتيح لعب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق

السماوي في مباراة الغد أمام النادي الأهلي في بطولة نهائي كأس مصر ".

وأضاف :" في رأيي يجب على السويسري مارسيل كولر ولاعبي فريق الأهلي الحذر من خطورة عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز في مباراة نهائي كأس مصر غداً.

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