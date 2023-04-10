جريشة يتحدث عن حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، عن الحكم وائل فرحان حكم لقاء الزمالك والبنك الأهلي بعد الجدل الذي أثير حوله خلال لقاء اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وقال جريشة الحكم وائل قدم أداءً جيدًا خلال المباراة، وكذلك حكام الفار الذين كان قرارهم صحيح بعدم احتساب هدف باسم مرسي.

وقال جريشة في تصريحات تليفزيونيه : طاقم الفيديو تدخل بشكل مؤثر، واستدعاء الحكم قرار صحيح لأنه تسلل مكاني لأنه لاعب البنك تدخل مع مدافع الزمالك، ولذلك كان يجب أن يشاهد وائل فرحان الحالة ويقوم بتقييمها بنفسه.

وأضاف: الحكم كان يسير بشكل جيد في اللقاء، ونجح في الخروج بالمباراة بشكل جيد.

وحول إسناد نهائي كأس مصر للحكم أمين عمر، قال: فيتور بيريرا يريد أن يدير الحكام المصريين في المباريات المهمة، ويجب الاشادة به في حالة استمراريته وظهور حكام مصر في مواجهات

الأهلي والزمالك مستقبلا.

وأضاف :رئيس لجنة الحكام يريد إعادة الثقة لمنظومة التحكيم المصري، ولدينا حكام مميزين ومحمد معروف تم اختياره للمشاركة في كأس العالم للناشئين، ونريد أن يستعيد الكاف الثقة في الحكام المصريين.

ورشح لإدارة نهائي الكأس أمين عمر ومحمد عادل واختيارهم كحكم أول ورابع منطقي للغاية، وكذلك وجود الغندور وعمرو الشناوي على الفار أيضًا قرار صائب، فهم الأفضل حاليًا.

كان الزمالك قد تغلب على البنك الأهلي بهدف نظيف وصعد للمركز الرابع وبينمت تأزم موقف البنك الأهلي بعد سلسة هزائمه وتعرضه بقوة للهبوط للقسم الثاني.