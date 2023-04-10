نجم الزمالك السابق : بيراميدز هيكسب الأهلي في الكأس

ياسر رشاد - القاهرة - توقع أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، فوز بيراميدز على الأهلي في نهائي كأس مصر، مشددا على أن كأس مصر والكونفدرالية، الفرصة الأخيرة لاستمرار تجربة بيراميدز.

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قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لو بيراميدز مكسبش كأس مصر على حساب الأهلي ومعملش حاجة في الكونفدرالية السنة دي، أعتقد إنها هتبقى دي نهاية

تجربة بيراميدز".



وأضاف: "لو بيراميدز قفل والاستثمار انتهى، ياريت بقى نجيب لاعيبة من بيراميدز لنادي الزمالك، ويتم تدعيم الزمالك باحتياجاته".



وعن نهائي الكأس بين الأهلي وبيراميدز قال: "أعتقد لاعيبة بيراميدز مركزة بشكل كبير، وعندي إحساس إن بيراميدز هيكسب الأهلي".

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