بمشاركة رونالدو ..النصر يتعادل سلبيا مع الفيحاء في دوري روشن

ياسر رشاد - القاهرة - حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة النصر والفيحاء في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري السعودي للمحترفين.

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وبهذا التعادل يرفع النصر السعودي رصيده إلى النقطة الـ53 في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة.

وكان النصر السعودي خاض مباراته

أمام الفيحاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمي : نواف العقيدي.

في خط الدفاع: الغنام، ألفارو، عبد الإله العمري، جيسلان كونان.

في خط الوسط: لويز جوستافو، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى.

في خط الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

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